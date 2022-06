Kifid vindt het niet onredelijk dat je moet betalen voor opname van contant geld

Sinds juli vorig jaar vraagt de bank geld voor het opnemen van contanten als dat meer is dan 12.000 euro per jaar. Per transactie vijf euro plus 0,5 procent van het opgenomen bedrag. Twee klanten van ABN Amro hadden er tevergeefs bij de bank protest tegen aangetekend. De een neemt wekelijks 250 euro op om boodschappen te doen en de andere bankklant neemt wekelijks 300 euro in contanten op om op deze manier overzicht over haar uitgaven te houden. Opgeteld neemt de eerste klager 13.000 euro per jaar op, de tweede 15.600 euro. In het laatste geval bedragen de kosten 78 euro.

’Niet eerlijk’, aldus de klanten

Niet eerlijk, oordelen beide klanten. Zij vinden dat ze zonder kosten te maken bij hun eigen geld moeten komen. Ze vinden ook dat de bank zelf moet opdraaien voor het aangevoerde argument dat hoge kosten gemaakt moeten worden voor fraude- en witwasbestrijding. Kifid is echter van oordeel dat de kosten die ABN Amro vraagt niet onredelijk of in strijd zijn met de Europese richtlijn die voor banken geldt. De bank heeft de vrijheid zelf haar tarieven vast te stellen, zolang die maar redelijk en billijk zijn. De bank ziet veel dubieuze transacties bij contante opnames boven 12.000 euro per jaar en de kosten om die te onderzoeken zijn aanzienlijk en nemen alleen maar toe. Ander argument van de bank is dat het gebruik van contanten daalt zodat naar verhouding de kosten per transactie toenemen. Belangrijk voor Kifid is ook dat de bank haar klanten tijdig van de maatregel op de hoogte heeft gebracht en de mogelijkheid geboden om de betaalrekening op te zeggen. De bank suggereert om opnamekosten te voorkomen door saldo over verschillende banken te spreiden - op zichzelf niet het beste advies nu banken vorige week aankondigden geld te gaan vragen aan mensen die uitsluitend een spaarrekening aanhouden. Kifid beseft dat de vergoeding voor contante opnamen hinderlijk kan zijn maar vindt die niet onaanvaardbaar.

De klachtencommissie geeft ABN Amro wel in overweging om afwachtend te zijn met het verder in rekening brengen van bankzaken. Kifid verwijst naar gesprekken hierover tussen de Tweede Kamer en de minister van Financiën maar ook naar het convenant geld dat in de maak is in samenspraak tussen De Nederlandsche bank en de belangrijkste partijen uit het betalingsverkeer.