Schulden bij BKR vanaf vandaag gratis in te zien

Kredietverstrekkers moeten verplicht alle schulden van meer dan €250 registreren bij het Bureau Kredietregistratie. Die registratie kan positief zijn, als je altijd op tijd betaalt, of negatief voor mensen met een betalingsachterstand van vijf maanden.

Zo’n registratie kan pijn doen, want hij kan bijvoorbeeld dwarszitten als je een hypotheek wil afsluiten. Des te meer omdat de negatieve registratie ook na aflossing van de schuld nog vijf jaar blijft staan. Daar kwamen advocaten laatst al tegen in het geweer.

Gratis inzicht voor de lange adem

Tot vandaag kostte het iemand €4,95 (exclusief verzend- en identificatiekosten). Maar door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt dat vanaf nu gratis. Als je wil weten of je in het BKR-register staat, kun je dit formulier downloaden en met de post opsturen inclusief een kopie van je legitimatiebewijs. Dan krijg je binnen vier weken het overzicht van BKR.

Gratis inzicht is wel voor mensen die geen moeite hebben met de lange adem. Wie sneller (binnen één tot drie werkdagen) zijn schuldpositie wil weten, zal alsnog in de buidel moeten tasten. BKR biedt abonnementen van €4,95, €7,50 en €12,50 per jaar. Dan kan je ook meerdere keren per jaar in het BKR-register kijken, dat kan gratis meer één keer per jaar.

