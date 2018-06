Inspectie: Ryanair ontduikt sociale wetgeving

Zo'n zestig piloten en andere medewerkers zijn door twintig inspecteurs ondervraagd. ,,Er is gebleken dat het cabinepersoneel dat na 2012 werd aangenomen niet is onderworpen aan de Belgische sociale wetgeving, wat verplicht is", aldus een woordvoerder van de inspectie. Ryanair dwong piloten een bedrijfje op te richten waarna ze als zelfstandigen werden ingehuurd. Een Franse piloot heeft getuigd dat hij in Ierland een bedrijf heeft samen met twee mensen die hij niet kent.

De dienst heeft een strafrechtelijk dossier geopend. De ondervragingen worden voortgezet.

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) vermoedt dat budgetmaatschappijen als Ryanair zich ook in Nederland schuldig maken aan schijnconstructies met personeel. Het is volgens de vakbond daarom hoog tijd voor ingrijpen door de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ,,Na België en Duitsland moet ook de Nederlandse overheid zich inzetten om dergelijke misstanden aan te pakken'', aldus de VNV.

