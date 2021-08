’Wegwerpmode maakt Primark en H&M stuk minder duurzaam’

Vermogensbeheerder Schroders onderzocht dit omdat duurzaamheid bij steeds meer beleggers een grote rol speelt en dus de beurskoersen beïnvloedt.

De wegwerpfactor wordt uitgelegd aan de hand van een t-shirt. Stel: het t-shirt heeft een milieu-impact van 100 eenheden. Als het maar tweemaal wordt gedragen, is die impact 50 eenheden per gebruik. Bij twintig keer dragen is dat nog maar 5 eenheden. „Het verschil is reusachtig. We menen dat dit een belangrijk aspect is dat vaak over het hoofd wordt gezien”, aldus het dinsdag gepubliceerde rapport.

Schroders keek al naar zaken zoals de gebruikte chemicaliën, waterverbruik, arbeidsomstandigheden, mensenrechten en CO2-uitstoot. In het oude duurzaamheidslijstje staat Adidas bovenaan, met H&M op plaats 2, gevolgd door Inditex (Zara), Next, Primark, Nike en Fast Retailing (Uniqlo).

Betrek je de wegwerpfactor erbij, dan blijft Adidas op nummer één, maar zakt H&M naar nummer 5 en Primark naar de onderste stek.

H&M geldt in de branche als een koploper op milieugebied. Maar dat goede gedrag wordt teniet gedaan doordat consumenten deze goedkope producten maar kort of weinig dragen, aldus de onderzoekers.

Papieren verpakkingen

Dinsdag meldde H&M nog dat het bestellingen voortaan in papieren verpakkingen gaat versturen, waar dat nu nog in plastic gebeurt. Eerder dit jaar begon het Zweedse concern al met het vermelden van de milieu-impact bij kledingstukken.

Op den duur krijgt elk H&M-product een score op basis van onder meer watergebruik, opwarming van de aarde en gebruik van fossiele brandstoffen. Daar zou volgens Schroders dus nog de wegwerpfactor bij moeten komen.

Meetmethoden

De onderzoekers van Schroders erkennen dat het lastig is om precies te weten hoe vaak consumenten iets dragen. Zij bepaalden de score onder meer op basis van de prijs van het product en de mening van consumenten. Diverse internationale organisaties zijn nu bezig om meetmethoden te ontwikkelen, aldus Schroders. „Het is een ontluikend onderzoeksgebied.”

Primark heeft al stappen genomen op het gebied van arbeidsomstandigheden sinds het Rana Plaza-drama in 2013 in Bangladesh, constateert Schroders. Toen stierven zo’n 1100 kledingarbeiders, hoofdzakelijk vrouwen, bij de instorting van een fabriek. Een deel van hen werkte voor Primark.