Japan belooft 'ongekend' groot steunpakket voor economie

Tokio - De Japanse overheid komt binnenkort met een "ongekend" groot steunpakket om de economie te beschermen tegen de gevolgen van de coronapandemie. Dat beloofde de Japanse premier Shinzo Abe, nadat zaterdag het aantal besmettingen in Tokio met een record van zestig was gestegen. Hij ging nog niet zover een nationale noodsituatie uit te roepen, maar benadrukte dat dat moment dichtbij is.