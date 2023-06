Overheid begint 2023 met positief saldo

De overheidsschuld nam, mede door het positieve saldo, in het eerste kwartaal van 2023 ook af met ruim €6 miljard tot €474 miljard, ofwel 48,3% van het bruto binnenlands product (bbp).

Op jaarbasis, gemeten over de periode van het tweede kwartaal 2022 tot en met het eerste kwartaal 2023, was er wel sprake van een tekort. Uitgedrukt als percentage van het bbp bedroeg het tekort 0,1%. In de Voorjaarsnota wordt voor heel 2023 uitgegaan van een tekort van 2,6% van het bbp.

De inkomsten van de overheid bedroegen in het eerste kwartaal €110 miljard. Dat is een stijging van €8,6 miljard ten opzichte van vorig jaar. De helft van de toename wordt verklaard door gestegen belastinginkomsten, waarvan bijna €2 miljard kan worden toegeschreven aan de btw en ruim €1 miljard aan de loon- en inkomstenheffingen. Ten slotte zijn de aardgasbaten gestegen met ruim €2 miljard.

De uitgaven stegen in het eerste kwartaal met €8,3 miljard tot €104 miljard. Dat kwam vooral doordat de sociale uitkeringen ruim €4 miljard hoger uitvielen en de loonkosten van de overheid toenamen met €1 miljard.

De uitgaven aan subsidies namen per saldo met 1 miljard euro toe. In 2023 is het energieplafond in werking getreden, waarvoor volgens een eerste raming bijna €3 miljard aan subsidies is verleend. Tegelijkertijd zijn uitgaven aan andere subsidieregelingen juist met €2 miljard gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Zo werden ondernemers in het eerste kwartaal van 2022 nog gecompenseerd met steunregelingen in verband met de coronapandemie.

