Beursblog: lager Wall Street tussen hoop en vrees over schuldendeal VS

De AEX maakte een stevige duikeling. De oplopende zorgen over het uitblijven van voortgang in de onderhandelingen over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond spelen een grote rol bij de somberheid onder beleggers. Vooral Besi krijgt het flink te verduren. In de Midkap krijgt Aalberts klappen na een slecht ontvangen trading update.

