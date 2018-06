Nederlanders verbruiken 100 miljard MB op hun smartphone

Dat blijkt uit cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over het laatste kwartaal van 2017. Het is voor het eerst dat we 100 miljard megabytes aan mobiele data verbruiken. Dat is ongeveer twee keer zoveel als het verbruik in heel 2014. In heel 2017 verbruikten 325 miljard megabytes.

Aanbieders van mobiele abonnementen springen ook in op de basisbehoefte. Zo bieden Tele 2 en T-Mobile abonnementen met onbeperkte data aan. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat Tele 2 maar 5 tot 10% van de aansluitingen in Nederland heeft, maar die klanten zijn wel goed voor 15 tot 20% van het dataverbruik.

Alles in één

Steeds meer mensen kiezen voor een pakket waarmee vaste diensten - denk aan internet, televisie en vaste telefonie - combineren met het abonnement voor de mobiele telefoon. Vaak bieden de providers voor dit soort pakketten ook kortingen aan.

