Bezorgproblemen, gestolen spaargeld en het vermogen van de buren

De vader van het kind, wiens moeder de spaarrekening had geopend, vroeg zich namelijk af of de bank hem niet had moeten inlichten. Aangezien de moeder samen met de vader de wettelijk voogd was van het kind, bleek dit niet zo te zijn.

O jee, we moeten zoveel mogelijk thuisblijven en Albert Heijn kan de enorme toeloop van online boodschappen-shoppers niet aan. De supermarktketen werkt aan oplossingen.

Gluren bij de buren: het blijft interessant. Het CBS berekende hoeveel vermogen de inwoners van een gemeente gemiddeld hebben. Dat bedrag is flink aan het stijgen omdat huizen meer waard worden.

Gloort er dan eindelijk licht aan het einde van de tunnel? Diverse experts verwachten dat we binnen een half jaar over zeker drie coronavaccins kunnen beschikken.

Spoofing per telefoon is een vorm van oplichting waarbij criminelen kunnen bellen met het telefoonnummer van een ander, bijvoorbeeld een bank. Vooral ING-klanten worden hier de laatste tijd vaak de dupe van, ontdekte Kassa.

De hypotheekrentes blijven maar zakken. Als dat zo doorgaat, komen we over een aantal weken op een nieuw laagterecord. Het vorige stamt uit maart, voordat de coronacrisis in volle hevigheid toesloeg.

Tijdens de eerste lockdown waren er vanwege het thuiswerken juist minder ziekmeldingen, maar nu zijn het er meer, merkt arbodienstverlener Arbo Unie. Dat wijt de instelling vooral aan de somberheid en stress die de tweede virusgolf met zich meebrengen.

Een hele gewiekste dief wist niet alleen de portemonnee en telefoon van een vrouw te stelen, maar haar dochter ook nog haar pincode te ontfutselen door zich als moeder voor te doen op WhatsApp. De bank is onverbiddelijk: wie zijn pincode met derden deelt, krijgt geen vergoeding in het geval van fraude.

Woensdag was het tijd voor het laatste rondje: de horeca moet dicht. Ondernemers zitten met de handen in het haar nu zij wéér wekenlang niets kunnen verdienen.

Thuiswerken is een blijvertje, daar is iedereen het wel over eens. Dus waarom zou je nog in een klein en duur appartementje in de grote stad willen wonen? Steeds meer kopers duiken op de provincie, waar de huizenprijzen rap omhoog gaan.