Aalberts ziet orders en omzet weer aantrekken

Volgens Aalberts viel de autonome omzet in de eerste vijf maanden van dit jaar 12 procent lager uit dan een jaar eerder vanwege de coronacrisis. Het bedrijf had te maken met een beperkt aantal coronabesmettingen en moest enkele locaties in Zuid-Europa voor enkele weken sluiten op last van overheden. Sinds begin mei zijn alle getroffen vestigingen weer heropend.

Het orderboek stond eind mei op een vergelijkbaar niveau als een jaar eerder, met een daling van de nettoschuld met 15 procent op jaarbasis. Aalberts sneed op verschillende manieren in de kosten om de crisis het hoofd te bieden. Volgens het bedrijf zullen deze ingrepen dit jaar leiden tot eenmalige herstructureringskosten, maar wordt daarvan in de tweede helft van dit jaar deels geprofiteerd en ook in heel 2021.