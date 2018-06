OPEC praat over hogere olieproductie

Naar verluidt zou het gaan om een productieverhoging met 1 miljoen vaten per dag. De Saudische olieminister Khalid Al-Falih sprak op een economisch forum in Sint-Petersburg met zijn Russische collega Alexander Novak. De OPEC heeft samen met Rusland sinds begin 2017 de productie beperkt om zo de olieprijzen op te krikken. Inmiddels zijn de olieprijzen gestegen naar het hoogste niveau in drie jaar, mede vanwege het wegvallen van productie uit Venezuela en de nieuwe sancties tegen Iran.

De OPEC komt in juni weer bijeen in Wenen om een besluit te nemen over de productiebeperking. Eerder werd nog afgesproken om deze beperking tot eind dit jaar te verlengen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) noteerde vrijdag rond het middaguur 1,9 procent lager op 69,36 dollar. Brentolie ging 2,1 procent omlaag tot 77,16 dollar per vat.