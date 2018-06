Tips om de angst bij beleggers voor verlies weg te nemen

Een van de belangrijkste lessen is dat correcties in aandelenmarkten altijd zullen plaatsvinden als vast onderdeel van beleggen. Zelfs in de periode van 2008-2017 waarin de schulden- en eurocrisis hoogtij vierden, bedroeg volgens onderzoek van Capital Group het rendement per saldo nog 8,5%.

Een tweede advies is dat markt-timing minder van belang is, maar dat de looptijd wel een belangrijke rol speelt in beleggingsbeslissingen. Zo is beste jaar voor de belegger het jaar vaak ná een flinke correctie.

Diversificatie kan eveneens beleggers steun geven om een goede nachtrust te behouden. Het selecteren van aandelen uit verschillende sectoren zorgt voor een vermindering van het risico.

Verder is het van belang voor beleggers om emoties zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Vooral in tijden van een slecht beursklimaat is er aanleiding om het hoofd koel te houden en niet irrationeel te gaan handelen.

Het maken en vooral het vasthouden aan een beleggingsplan is een andere manier om ondoordachte keuzes te vermijden. Maandelijks een vast bedrag investeren ongeacht het sentiment in de markt kan daarbij helpen.