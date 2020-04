Verzekeraar Aegon schrapt slotdividend

Dat maakte de verzekeraar bekend. DNB wilde dat verzekeraars, net als banken, voorlopig afzien van dividendbetalingen en de inkoop van eigen aandelen. Dat geld kunnen ze beter gebruiken om hun financiële buffers aan te vullen omdat nog niet duidelijk is hoe groot de gevolgen van de coronacrisis zullen worden.

Aegon benadrukt dat het bedrijf sinds het begin van de coronacrisis zijn financiële buffers op niveau heeft kunnen houden. Het bedrijf zegt te zullen kijken wanneer het zijn aandeelhouders weer kan belonen en dat dan zo snel mogelijk te doen.

Door de oproep stond de prijs van het aandeel Aegon vrijdag de hele dag onder druk. Het aandeel werd uiteindelijk 8,5 procent minder waard.

Verder roept Aegon mensen op de aandeelhoudersvergadering op 15 mei niet persoonlijk te bezoeken. Zij kunnen die vergadering ook via een livestream volgen en online stemmen.

De maatregel van Aegon betekent niet over vorig jaar in het geheel geen dividend is uitgekeerd. Als je het in september 2019 uitgekeerde interim-dividend in aanmerking neemt, resulteert dit in een totaal dividend van €0,15 over het boekjaar 2019, aldus Aegon.