Premium Het beste van De Telegraaf

Bio bouwt aan bekendheid met top 40: ’Straks kan niemand meer om ons heen’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Ekoplaza is de enige supermarkt met een volledig biologisch assortiment. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De biologische voedingsmiddelensector roept al jaren dat het groeit als kool. Maar in feite groeit bio in een slakkengangetje. Om de vaart er eindelijk in te krijgen, publiceert ketenorganisatie Bionext komende maand een top 40 biologische producten die goed verkrijgbaar en betaalbaar zijn. Volgens directeur Michaël Wilde kunnen supermarkten, horeca en foodservice dan echt niet meer om biologisch heen.