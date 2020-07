Harold Goddijn (TomTom): ’Ja, het dieptepunt ligt achter ons’

TomTom-topman Harold Goddijn voorspelt door thuiswerken ook een nieuwe manier van leiding geven. Ⓒ DIJKSTRA BV

Harold Goddijn, de topman van TomTom, rapporteerde over het tweede kwartaal een flinke knauw in de resultaten van zijn bedrijf als gevolg van de lockdown. Doordat het land op slot ging bleven mensen thuis, kam de automarkt stil te liggen en sloten winkels die navigatiekastjes verkopen de deuren. Maar het ergste is achter de rug en in de tweede helft van 2020 denkt het bedrijf weer een positieve kasstroom te kunnen opwekken.