Ruzie tussen piloten KLM en management

„We zijn het zat. Het moeizame verloop van de afgelopen jaren geeft ons geen vertrouwen dat deze vliegdienst, onder leiding van het huidige hoofd vliegdienst in staat is om de ambities uit te voeren”, zegt de zogeheten groepscommissie van piloten van de ondernemingsraad in een schrijven naar haar achterban, dat in handen is van deze krant. Volgens de piloten staat KLM voor grote uitdagingen om de roosters rond te breien. De luchtvaartmaatschappij zit krap in de vliegers door een aannamestop van een paar jaar geleden. Daarbij ontsloeg KLM ook nog piloten bij vrachtdochter Martinair, tegen eerdere beloften in dat ze bij KLM onder dak konden. Volgens is het huidige krapte ontstaan door de groei.

Geen begrip

„We hebben geen begrip waarom president-directeur Pieter Elbers het zwakke management niet aanpakt”, stellen de piloten, die verwachten dat hoofd vliegdienst De Vries zal opstappen. Ook stellen ze vraagtekens bij de rol van personeelsdirecteur Aart Slagt. Opmerkelijk genoeg wordt operationeel directeur René de Groot niet genoemd, die binnen de directie verantwoordelijk is voor de dagelijkse operatie bij de luchtvaartmaatschappij en niet Elbers. „René de Groot heeft in alle cao-trajecten van de afgelopen drie jaar een betwijfelenswaardige rol gehad door meer in plaats van minder onrust te creëren”, zegt een piloot op voorwaarde van anonimiteit.

Reactie OR en KLM

„De OR praat met de directie over deze situatie, want het loopt al een tijd niet lekker. Er is wel net een cao afgesproken die volgens KLM een aantal van deze pijnpunten aanpakt”, zegt Jan-Willem van Dijk van de centrale ondernemingsraad van KLM in een reactie naar deze krant.

KLM bevestigt dat het vertrouwen is opgezegd. „We hebben een principeakkoord bereikt met de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, waarin afspraken staan met betrekking tot de werkdruk van de vliegers. Na goedkeuring van de ledenraad gaan we over tot implementatie. Er is veel animo om piloot bij KLM te worden, ook vanuit andere maatschappijen”, zegt een woordvoerder namens de luchtvaartmaatschappij, die de beslissing zegt ’te betreuren’. KLM neemt dit jaar zeker 220 piloten aan.

Rust

Rust op het vliegerfront is belangrijk voor KLM, omdat de dienstverlening hard geraakt kan worden bij eventuele stakingen. Bij KLM’s zustermaatschappij Air France is in de afgelopen maanden 15 dagen gestaakt. KLM is de kurk waar de luchtvaartcombinatie op drijft.