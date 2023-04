ECB-directielid: ’Ook hoge bedrijfswinsten jagen inflatie aan’

„Er is veel discussie over loongroei, maar we besteden waarschijnlijk onvoldoende aandacht aan een andere inflatiecomponent, namelijk winst”, aldus Panetta in een interview met The New York Times. Hij wijst erop dat in een aantal sectoren de kosten dalen, terwijl de detailhandelsprijzen en de winsten blijven stijgen.

Machtspositie

Een hogere inflatie als gevolg van stijgende winsten is een reden tot zorg voor centrale bankiers, stelt Panetta, die eerder de centrale bank van Italië leidde. Volgens hem kunnen bedrijven hun prijzen verhogen, vooruitlopend op toekomstige kostenstijgingen, of omdat ze een dusdanig sterke machtspositie hebben dat de vraag naar hun producten niet afneemt ook als die duurder worden.

In Nederland waarschuwde FNV eerder al dat de inflatie wordt aangejaagd door de ’enorme winsten’ die bedrijven maken. De vakbond wees bijvoorbeeld op de boodschappen die veel duurder zijn geworden, terwijl supermarktconcerns miljardenwinsten maken. De prijzen worden volgens de vakbond onnodig verhoogd.