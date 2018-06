Teruggave boeterente, wat betekent dit voor jou?

Klanten die tussen 2011 en 2016 extra hebben afgelost of een renteaanpassing hebben gekregen op hun hypotheek, kunnen geld terugverwachten. In het geval van de Volksbank (oud-SNS) gaat het om 20.000 klanten. „Gemiddeld krijgen zij €230 terug”, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. „Zij krijgen binnenkort een brief of hebben die net gekregen.” ING is al wat verder: daar is het geld al naar de 7000 hypotheekbezitters overgemaakt.

ING trekt maximaal €10 miljoen uit voor de compensatie, bij de Volksbank gaat het om €4,6 miljoen.

Aanpassing hypotheek

Tussen 2011 en 2016 sloten ongeveer 100.000 huiseigenaren hun hypotheek vervroegd over naar een lagere rente of losten hun huis volledig af. Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2017 bleek dat veel banken hun klanten in die tijd de klanten die dat deden een te hoge boeterente in rekening brachten. De boete is een vergoeding aan de hypotheekverstrekker: omdat je eerder aflost, mist de bank rente-inkomsten. Om die gemiste inkomsten te compenseren, betaal je een boete.

Voordeel voor banken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kwam echter tot de conclusie dat de rekening te vaak in het voordeel van de geldverstrekker uitviel. Daarom kwam de AFM met een leidraad: alle banken moeten de boete op dezelfde manier berekenen. Klanten die na juli 2016 te veel hadden betaald, moesten worden gecompenseerd.

Belangenclubs als de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis riepen de banken op om ook klanten van voor die periode te compenseren. Volksbank is nu de eerste geldverstrekker die boeterentes volgens de nieuwe regelgeving heeft herberekend. „En niet tot voor klanten die na 14 juli 2016 een hypotheek hebben aangepast, maar ook voor mensen die na 14 juli 2011 hebben gedaan”, legt Donat uit. Volgens welke methode ING de herberekening heeft gedaan, daarover is de Consumentenbond niet geïnformeerd.

Wat kun je zelf doen?

Ze raadt mensen die vanaf 2011 hun hypotheek hebben aangepast, naar hun geldverstrekker te stappen. „Vraag na hoe ze de boeterente hebben berekend en of deze voldoet aan de nieuwe richtlijnen. Het kan zijn dat ze alsnog gaan herberekenen.”

Hoe groot die kans is, is niet duidelijk. De Consumentenbond en Eigen Huis riepen banken al eerder op wat aan de boeterente te doen die klanten tussen 2011 en juli 2016 hebben betaald. ABN Amro en Rabobank hebben laten weten hier geen aanleiding voor te zien. Volgens hen hebben ze zich gehouden aan de toen geldende wetgeving.

Overigens liet NN Group, het bedrijf achter Delta Lloyd, vrijdag weten dat het alle boeteberekeningen vanaf 14 juli 2016 opnieuw heeft nagelopen. Daarmee heeft het financiële concern naar eigen zeggen aan de richtlijnen van toezichthouder AFM voldaan. Eigen Huis en de Consumentenbond willen dus dat ook consumenten die voor die datum een te hoge boeterente hebben betaald, worden gecompenseerd.