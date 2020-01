Meer concurrentie van buitenlandse webwinkels

De omzet van de Europese webwinkels is de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. In het tweede kwartaal van 2019 was sprake van een recordomzet van €0,5 miljard. In het derde kwartaal van 2019 was de omzet 170% hoger dan in het derde kwartaal van 2014. De grootste omzetstijging werd behaald in het vierde kwartaal 2016 (+34,5%), de kleinste in het eerste kwartaal van 2018 (+11%).

Verschil

De aankopen van Nederlanders bij Europese webwinkels vormen desondanks een relatief klein deel van de consumptieve bestedingen; in 2018 ging het om nog geen 2% van de totale Nederlandse detailhandelsomzet. Het verschil tussen Nederlandse en buitenlandse webwinkels is voor een consument niet altijd goed te zien. Webwinkels zijn veelal in meerdere talen opgemaakt en buitenlandse webwinkels kunnen een Nederlandse versie hebben.

Pure webwinkels

Bij in Nederland gevestigde internetwinkels is in het in het derde kwartaal van 2019 17,5% meer uitgegeven dan in het derde kwartaal van 2019. Bij de Nederlandse internetverkopers kan onderscheid worden gemaakt tussen pure webwinkels en ‘multichannelers’ die zowel via winkels als online verkopen. De omzet van pure webwinkels in Nederland was in het derde kwartaal van 2019 bijna 15% hoger dan een jaar eerder. Bij de Nederlandse multichannelers was de online-omzet bijna 22% hoger. De totale omzet van de detailhandel in Nederland was in het derde kwartaal 3,7% hoger dan een jaar eerder.