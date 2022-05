Analyse: gaat de AR-bril je smartphone vervangen?

Wat U Zegt

Ombudsman: Uiteindelijk zo gepiept

Jeroen* woont in Hong Kong en heeft geen toegang meer tot zijn inbox van MijnOverheid.nl. Om dat op te lossen heeft hij een nieuwe activeringscode voor zijn DigiD nodig. Hij komt erachter dat hij die niet via de post kan ontvangen, zoals in Nederland. Dat is niet veilig genoeg, zegt de DigiD klanten...