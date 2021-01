Winst Wall Street loopt terug; Apple en Tesla gewild

Financieel

Terwijl particulier aandelen bedrijf blijft kopen, heeft directie ze weer verkocht

Terwijl beleggers in de AEX-index dit jaar al 6% koersrendement hebben, kiezen veel bezitters van aandelen die in de bedrijven actief zijn juist voor het hazenpad. Het percentage van deze ’insiders’ dat op verkopen drukt is in geen tijden zo hoog geweest.