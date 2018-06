’Beurzen New York openen licht lager'

Waarschijnlijk zal de handel op Wall Street vrij rustig verlopen in aanloop naar het extra lange weekeinde. Maandag blijven de beurzen in New York dicht vanwege Memorial Day.

Noord-Korea is nog altijd bereid tot een ontmoeting met de Verenigde Staten om waar mogelijk de problemen uit te praten, aldus een hoge regeringsfunctionaris. Donderdag zakten de koersen nog wat weg na het afblazen van het topoverleg tussen beide landen.

Oliefondsen

De oliefondsen zoals ExxonMobil en Chevron komen mogelijk opnieuw in beweging door de dalende olieprijzen. Oliekartel OPEC praat met Rusland over een eventuele productieverhoging in de tweede helft van dit jaar. Naar verluidt gaat het om een productieverhoging met 1 miljoen vaten per dag.

Apple staat ook in de schijnwerpers. Het Zuid-Koreaanse Samsung moet in totaal 539 miljoen dollar betalen aan Apple in een langlopend patentconflict rond smartphones.

Foot Locker

Wat betreft bedrijfsresultaten is er aandacht voor onder meer sportschoenenverkoper Foot Locker. Die cijfers vielen beter uit dan verwacht en het aandeel Foot Locker staat voorbeurs flink in de plus. Sportartikelenketen Hibbett's Sports kwam juist met tegenvallende resultaten en lijkt een flinke duikeling te gaan maken. Ook de cijfers van kledingwinkelbedrijf Gap vielen slecht.

Op macro-economisch gebied zijn er tegenvallende gegevens over de orders voor duurzame goederen. Na aanvang van de handel volgt een publicatie over het consumentenvertrouwen in de VS dat wordt gemeten door de Universiteit van Michigan.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 0,3 procent lager op 24.811,76 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2727,76 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte een fractie tot 7424,43 punten.