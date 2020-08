Villa DreamWorks-oprichter gaat weg voor $125 miljoen

De medeoprichter van tekenfilmstudio DreamWorks, het bedrijf achter kaskrakers als Shrek, Kung fu panda en Madagascar, heeft nu een eigen investeringsbedrijf. Katzenberg legde in 2009 nog $30 miljoen neer om het stuk grond van 26.000 vierkante meter in handen te krijgen en er een luxe villa op te zetten. Het U-vormige stulpje heeft in iedere geval een zwembad en een uitzicht over Sunset Boulevard.

De woning stond niet officieel te koop. Katzenberg en zijn vrouw Marilyn kregen volgens een woordvoerder een bod dat zij niet konden weigeren. Het echtpaar heeft nog zes maanden de tijd om de verhuizing naar een woning in dezelfde buurt te regelen.

Jeff Bezos, topman van onlinebedrijf Amazon, heeft in Californië nog steeds het duurste huis in handen. Hij legde dit jaar $165 miljoen neer voor een prestigieuze woning in Beverly Hills. Lanchlan Murdoch, de nummer twee op de lijst, betaalde vorig jaar nog $150 miljoen voor een villa in Bel-Air.