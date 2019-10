Minder winst voor Flow Traders

Flow Traders-topman Dennis Dijkstra luidt de beursgong. Ⓒ EURONEXT Flow Traders 21.5 0.47 %

Amsterdam - Flow Traders profiteerde afgelopen kwartaal van een toegenomen handelsactiviteit. Vooral in Azië en het Pacifisch gebied was de situatie gunstig voor de beursintermediair. In Noord- en Zuid-Amerika gingen de handelsinkomsten van het bedrijf wel weer stevig omlaag.