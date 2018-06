Doorzoeking bij KPMG in Amstelveen

Woensdag werd al een huiszoeking gedaan op het kantoor van KPMG op Curaçao, waarbij informatie in beslag werd genomen. KPMG Nederland is volgens het OM op Curaçao niet betrokken bij de witwaszaak. Er zijn geen arrestaties verricht op Curaçao en in Nederland.

Een woordvoerder van KPMG in Amstelveen verklaarde dat het bezoek van korte duur was omdat de gezochte digitale informatie niet is opgeslagen op servers in Amstelveen, zoals was aangenomen door de onderzoekers. Uiteindelijk werd de informatie geleverd door het internationale moederconcern KPMG International. Het Nederlandse OM zei enkel dat ,,er een uitvoering van een verzoek tot rechtshulp is geweest''.

Volgens een welingelichte bron ligt het onderzoek in het verlengde van het langlopende strafonderzoek Cymbal dat loopt voor de rechtbank Zwolle. Het draait daarbij om een familie uit Curaçao die wordt verdacht van het witwassen van 320 miljoen dollar. De familie nam deel aan een criminele organisatie en zou op grote schaal gebruik hebben gemaakt van 'dollartoerisme' uit Venezuela. Criminele Venezolanen kochten bijvoorbeeld zogenaamd goederen bij een van de bedrijven van de familie, maar in werkelijkheid kochten ze Amerikaanse dollars tegen een commissie. Diezelfde dollars verkochten ze vervolgens met winst weer in Venezuela, waar buitenlandse valuta's schaars zijn.

Het OM ziet de familie als rentmeester voor de criminele wereld van Zuid-Amerika. Een van de klanten en leveranciers van dollars zou de Curaçaose gokbaas Robbie dos Santos zijn. Hij is in 2016 veroordeeld voor fraude en witwassen van ruim 34 miljoen euro.