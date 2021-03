Binnenland

Kamer boos om fouten met vaccinatie

Het kabinet moet nog deze week opheldering verschaffen over de vertraging in het vaccinatietempo. Dat eisen VVD, D66, PVV en GL aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Bovendien is er ergernis over het mogelijk misgrijpen bij vaccins die in Nederland worden geproduceerd.