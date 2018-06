Tom de Swaan in top ABN Amro

Dat meldt de bank vrijdag in een verklaring. Steven ten Have vervult deze functie nu op ad interim-basis nadat Olga Zoutendijk, in 2014 aangetreden, vertrok volgend op interne strijd in het bestuur.

Geen van de ABN Amro-commissarissen bleek volgens minister Hoekstra (Financiën) geschikt om Zoutendijk op te volgen. De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën verlangden een ervaren bankier in de top van de bank die sinds de kredietcrisis nog deels in staatshanden is, zo meldden zij dit voorjaar.

Econoom De Swaan (72) heeft veertig jaar ervaring in de bankenwereld en wordt gezien als dat financiële zwaargewicht. Hij zou ABN Amro in rustiger vaarwater kunnen brengen, zoals Jan Hommen dat met ING deed.

De bankier, enige tijd vicevoorzitter van de raad van commissaris bij chemiebedrijf DSM, kent de bank goed: hij werkte van 1998 tot 2006 bij ABN Amro als cfo naast bestuursvoorzitter Rijkman Groenink. Tot 2007 bleef hij er adviseur.

Zwaargewicht

Hij werd vorig jaar voorgedragen als lid van de raad van commissarissen bij De Nederlandsche Bank (DNB), waar hij eerder (1986-199) de directeur was voor Toezicht. Van die functie ziet De Swaan af om naar ABN Amro te kunnen gaan.

De centrale bank roemde hem bij de benoeming in november 2017 vanwege zijn „brede bestuurlijke ervaring als prudentieel toezichthouder, bestuurder en intern toezichthouder in de financiële sector”.

De Nederlander werkte van 2007 tot 2016 als voorzitter van de raad commissaris bij Van Lanschot.

Buitenlandse expertise

De Swaan vertoefde enige jaren in het buitenland, onder andere in Londen waar hij zes jaar werkte bij de Financial Service Authority, toezichthouder over 58.000 instellingen.

Hij ging naar de Zurich Insurance Group. Daar zou hij tot 1 juni actief blijven, maar eerder vertrekken om na de afkoelingsperiode van zes maanden bij DNB te mogen beginnen.

Tom de Swaan was cfo en chairman bij Zurich Insurance. Ⓒ EPA

De Swaan brengt ook ervaring uit Azië in de ABN Amro-top, sinds 2009 is hij actief in de raad van advies bij de China Banking Regulatory Committee in Bejing. Bovendien is hij nog lid van de adviesraad van de Akbank TAS in Turkije.

Daarnaast is de bankier voorzitter van de raad van toezicht bij het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

De Nederlander is door de bank voorgedragen, de benoeming blijft afhankelijk van toestemming van de aandeelhoudersvergadering, die op „korte termijn” zal worden belegd, aldus ABN Amro.

Bekijk ook: Koninginnendrama bij ABN Amro