Handelsoptimisme stuwt Nikkei

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 1 procent in de plus op 20.655,13 punten. Vooral chipbedrijven en de toeleveranciers van Apple zaten in de lift doordat de lijst van producten waarvoor het uitstel van de invoerheffingen geldt, onder meer mobiele telefoons, laptops, videogame-consoles en computermonitoren omvat. De makers van chipapparatuur Screen Holdings en Tokyo Electron stegen 6 procent en 1,1 procent.

Murata Manufacturing, TDK en Taiyo Yuden, die componenten leveren aan iPhone-maker Apple, stegen tot 6,3 procent. Fanuc, een zwaargewicht in de Nikkei, dikte 2 procent aan. De robotmaker profiteerde van een onverwacht sterk herstel van de Japanse machineorders in juni. De geplaagde Japanse schermenmaker Japan Display zette daarentegen de daling voort en zakte 4,6 procent. Het aandeel verloor een dag eerder al ruim 7 procent na het tiende kwartaalverlies op rij.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,6 procent, ondanks de aanhoudende protesten in de stad. Tegenvallende cijfers over de industriële productie en de detailhandelsverkopen in China, die beide in juli minder sterk stegen dan verwacht, zorgden voor enige koersdruk. De Kospi in Seoul klom 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,3