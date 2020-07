Eurogroep passeert Spaanse en kiest Ier als voorzitter Eurogroep

De 45-jarige Ierse christendemocraat, sinds drie jaar minister van Financiën, kon in de tweede ronde naar verluidt op steun van minister Hoekstra rekenen die volgens afspraak in de eerste ronde nog op de Luxemburger Gramegna had gestemd. Die viel echter na de eerste ronde af.

Voor Nederland en andere noordelijke landen is het een opluchting, Calviño gold als kandidaat van het zuiden (al had ze ook de steun van Duitsland) en geldt als iemand die verdere integratie van de eurozone nastreeft.

De Ier is de opvolger van Mario Centeno, die het bij een periode van 2,5 jaar houdt en president wordt van de Portugese centrale bank. Zijn termijn wordt in Brussel als niet heel erg succesvol gezien. Onder zijn voorzitterschap werd er vooral geklaagd over nodeloos lange vergaderingen.

Vuurdoop

Wat dat betreft waren de twee termijnen van Centeno’s voorganger Dijsselbloem er twee van vuurwerk. In de euro- en vooral tijdens de Griekse crisis stond de eurogroep in het centrum van de macht en belangstelling. Aan Donohoe, met de coronacrisis nu alom aanwezig, is het de taak om het gremium weer belangrijk als vanouds te maken.

Hij kan zijn borst natmaken. De ministers van Financiën zullen een flinke vinger in de pap hebben bij het uitrollen van het Europese herstelfonds, waar de EU-leiders nog een besluit over moeten nemen.