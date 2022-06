Schiphol brengt capaciteit in eerste week augustus terug met 1000 reizigers per dag

De luchthaven zegt in een verklaring in de eerste week van augustus de capaciteit dagelijks met gemiddeld 1000 reizigers terug te brengen. De rest van de maand hoeft de capaciteit niet omlaag. Schiphol kan in augustus maximaal 73.000 passagiers per dag aan, zo laat de luchthaven weten.

De ingrepen in augustus zijn daarmee veel minder dan de reductie van 13.500 dagelijkse reizigers in juli.