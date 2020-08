WW-aanvragen VS nemen af naar 1,2 miljoen

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid werden er in de afgelopen week 1,2 miljoen aanvragen gedaan voor een uitkering, het laagste niveau sinds het begin van de coronacrisis. Een week eerder liepen de aanvragen nog op naar 1,4 miljoen. Vooraf werd door economen op een kleinere afname gerekend. Het aantal voortgezette uitkeringen daalde stevig naar 16,1 miljoen.

Een dag eerder viel de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven gemeten door salarisverweker ADP nog zwaar tegen mede doordat het aantal coronabesmettingen de laatste weken weer snel oploopt en steeds meer sectoren daar last van krijgen. Morgen komen de officiële werkgelegenheidscijfers in de VS naar buiten. Er wordt voor juli een plus van 1,5 miljoen nieuwe banen verwacht.

De Amerikaanse arbeidsmarkt is dit jaar in zwaar weer terecht gekomen als gevolg van de coronacrisis. Vooral in de dienstverlening zijn in maart en april veel mensen ontslagen in reactie op de beperkende maatregelen om de pandemie in te dammen.