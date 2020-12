Sint is in een gulle bui en shopt online

Vorig jaar stopte de Sint nog voor gemiddeld €77 aan cadeautjes in de zak.

Dat blijkt uit onderzoek van het economisch bureau van ING, onder 14.000 klanten.

Winkelstraat

Van hen had 13% alle sintcadeautjes in de winkelstraat gekocht. Vorig jaar deed nog een op de vier dat. Van alle cadeautjes werd 54% online aangeschaft. Vorig jaar was dat 38%.

Waar een op de vijf niet meer dan €20 besteedt, is er bij een op de drie meer dan €100 uitgegeven aan pakjes voor het heerlijke avondje.