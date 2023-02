Premium Het beste van De Telegraaf

Column: 7% rente per jaar én 12% bonus aan het eind, zit dat erin?

Door Herman Bouter Kopieer naar clipboard

Groene waterstof lijkt de toekomst te hebben. Ⓒ ANP/HH

Van verschillende lezers ontvang ik informatie over FutureEnergyForAll Series II, waarmee u kunt investeren in FutureEnergyBonds met een looptijd van vijf jaar en een rente van 7% per jaar.