Sywert van Lienden weer op vrije voeten, onderzoek naar mondkapjesdeal loopt door

Fiscus komt langs en kortwiekt je pensioen

„Uw column over de spaartaks is uit het hart gegrepen”, schreef een middenstander in ruste. Hij had mijn cursiefje gelezen over de vermogensrendementsheffing en herkende zichzelf erin. Opvallend vaak lieten lezers weten dat ze zich helemaal herkenden in de column.