Rechtbank: geen snellere uitbetaling steun voor horecaondernemers

De brancheorganisatie had de rechtszaak aangespannen toen bleek dat de extra betaling van de TVL langer op zich zou laten wachten. Volgens de rechtbank is KHN niet-ontvankelijk en horen de vorderingen thuis bij de bestuursrechter. Daarom beoordeelt de voorzieningenrechter de zaak niet inhoudelijk.

„KHN komt niet op voor een eigen belang, maar voor een collectief belang dat bestaat uit de bundeling van individuele belangen van horecaondernemers”, zo staat in het vonnis. „Voor de bescherming van die individuele belangen kunnen de ondernemers terecht bij de bestuursrechter en dus niet bij de civiele rechter.”

De rechter zegt zich er wel bewust van te zijn dat het oordeel een teleurstelling is voor horecaondernemers. „Zij kampen in deze tijd al met grote tegenslagen. Hoe wrang dat ook is, de vaste taakverdeling tussen de bestuursrechter en de civiele rechter kan ook in deze zaak niet worden doorkruist.”

Problemen

Horecaondernemers zeggen in grote problemen te komen omdat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangegeven dat de extra betaling van de vaste lastenvergoeding langer op zich laat wachten. Het gaat om de verhoging van de vaste lastenvergoeding in het vierde kwartaal van 2020 en de voorraadvergoeding.

Volgens de RVO zijn er ingrijpende systeemwijzigingen nodig om de aanvullende subsidiebedragen te verwerken, en dat kost tijd. Tijd die er volgens KHN niet is: ondernemers hebben praktisch geen inkomsten en hun vaste lasten lopen gewoon door.

Procedure

De brancheorganisatie heeft ook nog andere procedures tegen de Staat lopen. Zo start het binnenkort een kort geding om heropening van de horeca te eisen. Ook wordt de Nederlandse Staat aangeklaagd in een bodemprocedure. Op die manier wil het de schade van de langdurige sluiting van cafés en restaurants gecompenseerd krijgen. In de bodemprocedure zet KHN in op een schadevergoeding die ’in de miljarden loopt’.