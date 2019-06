Trump en Kim gaan gesprekken heropenen

"De bijeenkomst was heel goed, heel sterk. We zullen zien wat er kan gebeuren", reageerde Trump na zijn gesprekken met Kim. Hij zei dat beide partijen teams zouden opzetten om vastgelopen gesprekken over het nucleaire programma van Noord-Korea los te trekken.

Beide leiders ontmoetten elkaar in het Freedom House aan Zuid-Koreaanse kant in de Koreaanse gedemilitariseerde zone (DMZ). Eerder stak Trump samen met de Noord-Koreaanse leider als eerste Amerikaanse president de grens met Noord-Korea over.