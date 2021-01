Biden gaat met steun Yellen strijd aan tegen tech en erfenis Trump

Woensdag wordt Joe Biden ingezworen als de zesenveertigste president van de Verenigde Staten. Aan hem de taak om de grootste economie ter wereld uit de grootste crisis in zo’n honderd jaar te loodsen. Ook internationaal zal hij de bondgenoten zoeken, zeker nu China steeds meer economische macht naar zich toetrekt. Wie spelen er de komende vier jaar een sleutelrol in de economische koers van de VS?