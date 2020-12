Topman Remeha: ons gasnet is nog goud waard

Arthur van Schayk, directeur bij Rehema Ⓒ foto APA Arnhemse Persagentschap

Jaarlijks moeten er 200.000 woningen van het aardgas, zodat ons land in 2050 aardgasvrij is. De eerste ervaringen zijn geen onverdeeld succes. Arthur van Schayk is directeur van Remeha, een van de drie grote leveranciers van cv-ketels en verwarmingsproducten in Nederland. Hij pleit voor een heroverweging.