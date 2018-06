Minister blij met beoogde ABN Amro-toezichthouder

Hoekstra: „Hij heeft veel financiële kennis, ruime ervaring in het bankwezen en daarnaast toont hij al jaren maatschappelijke betrokkenheid. Ik heb met de heer De Swaan kennis gemaakt en in dat gesprek een zeer positieve indruk van hem gekregen. In dat gesprek hebben we het onder meer gehad over de belangrijke maatschappelijke functie van banken voor de Nederlandse economie en over het belang van het herstel van vertrouwen in de sector. Ik wens de heer De Swaan veel succes.’’

Commissaris Steven ten Have vervult de functie nu op ad interim-basis nadat Olga Zoutendijk, in 2014 aangetreden, vertrok volgend op interne strijd in het bestuur.

Econoom De Swaan (72) heeft veertig jaar ervaring in de bankenwereld en wordt gezien als dat financieel zwaargewicht. Hij zou ABN Amro in rustiger vaarwater kunnen brengen, zoals Jan Hommen dat met ING deed.

De bankier, enige tijd vicevoorzitter van de raad van commissaris bij chemiebedrijf DSM, kent de bank goed: hij werkte van 1998 tot 2006 bij ABN Amro als cfo naast bestuursvoorzitter Rijkman Groenink. Tot 2007 bleef hij er adviseur.

Hij werd vorig jaar voorgedragen als lid van de raad van commissarissen bij De Nederlandsche Bank (DNB), waar hij eerder de directeur was voor Toezicht. Van die functie ziet De Swaan af om naar ABN Amro te kunnen gaan.