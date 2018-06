Ⓒ Jaap van Duijn

Van alle bedrijfstakken is de bedrijfstak betaald voetbal wel de meest kapitalistische. De rijken worden er steeds rijker en de armen steeds armer. Sterker nog, de organisatoren van het voetbal doen hun uiterste best om de ongelijkheid tussen clubs via de verdeling van gelden zo groot mogelijk te maken.