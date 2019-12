'Goed vooruitzicht AF-KLM volgend jaar'

Amsterdam - De vooruitzichten voor luchtvaartmaatschappijen en in het bijzonder Air France-KLM zijn in het komende jaar wat verbeterd. Dat stellen kenners van Deutsche Bank in een rapport over de luchtvaartsector waarbij ze het koersdoel voor AF-KLM opschroeven tot 10,40 euro van 8,10 euro eerder. Het beleggingsadvies blijft hold.