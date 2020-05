’Werkloosheid VS schiet komende maanden omhoog naar 20%’

Lafferty wijst er op dat de gifbeker op de arbeidsmarkt in de VS nog steeds niet leeg is. Hij houdt er rekening mee dat de werkloosheid de komende maanden kan oplopen naar 20%. De werkloosheid steeg in april naar 14,7% van de beroepsbevolking, het hoogste niveau sinds de Grote Depressie in de jaren dertig.

Vooral werknemers met tijdelijke banen werden massaal op straat gezet, stelt Lafferty. Een lichtpuntje is volgens hem dat een deel van die banen snel weer terug zullen komen na het einde van de lockdown. Hij gaat er van uit dat percentage snel weer kan dalen, maar rond 2021 rond de 8% zal blijven zweven. In maart was er nog een recordlaagte van 3,8% van de beroepsbevolking.

Volgens Lafferty worden de aandelenmarkten in de VS vooral overeind door de hoop op de Federal Reserve die de Amerikaanse economie voor meer coronapijn moet behoeden. Het slechte macronieuws wordt in zijn optiek daardoor genegeerd, terwijl elk beetje hoopgevend nieuws wordt omarmd. Hij voorziet echter dat de diepere littekens van de economie in de VS steeds meer naar boven zullen komen.

Naast de arbeidsmarkt is het ook het vertrouwen bij consumenten in de VS hard gedaald als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast voelt de Amerikaanse huizenmarkt ook steeds meer de coronapijn.