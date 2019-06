'Renault en Fiat Chrysler doen nieuwe poging'

Eén van de redenen dat de fusie niet doorging was naar verluidt verzet van autofabrikant Nissan, de Japanse samenwerkingspartner van Renault. De Franse overheid was als grootaandeelhouder van Renault niet per se tegen de deal, mits afspraken konden worden gemaakt over behoud van werkgelegenheid.

Er zou nu naarstig worden gezocht naar manieren om Nissan te vermurwen. Renault zou mogelijk zijn belang in Nissan van 43,4 procent aanzienlijk verkleinen. Nissan bezit zelf een aanmerkelijk kleiner deel van de aandelen Renault.