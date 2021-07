Verzekeringsfraudeur valt door de mand, maar krijgt wel vergoeding

De 26-jarige man was naar klachteninstituut Kifid gestapt, omdat hij de registratie op de zwarte lijst onterecht vindt en al zijn geclaimde letselschades: €30.000 voor het eerste ongeval en €20.000 voor het tweede, uitgekeerd wil krijgen. Hij krijgt deels gelijk.

Knie-operatie

Bij het eerste ongeluk met zijn motor in 2016 erkende de verzekeraar van de tegenpartij, Delta Lloyd, de aansprakelijkheid. De man moest een knie-operatie ondergaan en kreeg daarna fysiotherapie. Hij gaf aan zijn werk als elektricien niet goed te kunnen doen en studievertraging op te lopen. Volgens een medisch specialist was hij voor 4% blijvend invalide.

De zaak loopt nog, als de man in 2018 betrokken raakt bij een auto-ongeluk. De tegenpartij, in dit geval Nationale-Nederlanden (NN), erkent de aansprakelijkheid. De man geeft aan dat hij voor het ongeluk totaal geen klachten had, moeiteloos 40 uur per week kon werken en aan kickboksen en zaalvoetbal deed. Hij claimt nek- en rugklachten te hebben gekregen.

Werkloos geworden

Een verhaal dat niet echt overeenkomt met de lezing van de advocaat van de man in de zaak van het eerste ongeluk, die Delta Lloyd begin 2019 mailt dat de man nog veel knieklachten heeft, studievertraging heeft opgelopen en werkloos is geworden door dat ongeluk in 2016.

Hij claimt €5000 extra voorschot. Er is op dat moment al €9500 aan hem betaald, ook voor advocaatkosten.

Bekijk ook: Verzekeraar mag mysterieuze inbraak geen fraude noemen

Dan komt het bedrog uit: in maart 2019 heeft de man een gesprek met experts van NN over het tweede ongeval. Hij komt er op dat moment achter dat Delta Lloyd en NN één en dezelfde verzekeraar zijn en dat zijn verhalen niet echt overeenkomen met elkaar.

Hij probeert zich er nog uit te praten en gooit het allemaal op psychische klachten die hij na het eerdere ongeluk zou hebben opgelopen: daarom zou hij soms dingen zeggen die niet kloppen. Daar gaat de verzekeraar niet in mee.

Zwarte lijst

De verzekeraar stopt met het uitkeren van geld en meldt de man aan bij het externe verwijzingsregister: de zwarte lijst voor banken en verzekeraars. De komende zes jaar wordt het voor hem heel moeilijk en kostbaar om nog verzekeringen en leningen (zoals een hypotheek) af te sluiten.

Het Kifid vindt die registratie terecht, omdat de man overduidelijk heeft gelogen. Maar dat neemt niet weg dat hij bij het eerste ongeluk blijvend invalide is geraakt aan zijn knie en bij het tweede ongeluk schade heeft opgelopen aan zijn auto.

Voor het eerste ongeluk krijgt hij een schadevergoeding van €10.000 toegekend, en ook de ruim €2000 autokosten moet de verzekeraar wel vergoeden.