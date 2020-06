Producentenvertrouwen krabbelt op

In juni verbeterde het oordeel over de verwachte bedrijvigheid opnieuw zeer sterk. De ongekende verslechtering van dit oordeel in april is in twee maanden tijd grotendeels teniet gedaan, aldus het statistiekbureau. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde ook een fractie. Over de voorraden gereed product oordeelden producenten echter iets negatiever.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is plus 0,6. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in april dit jaar het laagste niveau met min 28,7.