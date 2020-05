KPN wil met batterijen stroomnet helpen

KPN heeft honderden batterijen in het land staan, als backup bij zijn telecomnetwerken voor als de stroom uitvalt. Die opslagcapactiteit zou een rol kunnen spelen bij het op peil houden van de stroomvoorziening op het lichtnet, meldt het bedrijf woensdag, nu die voorziening door het toenemende aandeel van wind- en zonafhankelijke stroom minder voorspelbaar te regelen is. De batterijen zouden ervoor kunnen zorgen dat als de aanvoer van groene stroom inzakt, de spanning op het net toch op peil kan blijven, zonder dat een gas- of kolencentrale meer moet gaan stoken.

„Tot nu toe waren we gewend om batterijen te gebruiken als reservebron voor als we noodstroom nodig hadden”, zegt Paul Slot, verantwoordelijk voor de infrastructuur bij KPN. „Niet eerder was in een telecom omgeving naar oplossingen gezocht om flexibel capaciteit in te zetten.”

Niet voor het geld

Hoewel de grilligheid van het aanbod van groene stroom ervoor zorgt dat prijzen op de groothandelsmarkt variëren en de stroomprijs op sommige momenten zelfs negatief is, wordt geld verdienen met de batterijen vooralsnog geen doel, zegt een woordvoerster. „Het gaat puur om verduurzaming”, zegt ze.

De backupfunctie komt volgens haar niet in gevaar batterijen op cruciale momenten hun stroom hebben afgegeven aan het lichtnet. „Die primaire functie blijft het belangrijkste. De eerste proef betreft een extra batterij en we gaan testen hoe we ervoor kunnen zorgen dat de backup-functie altijd voorrang houdt. Dat testen we onder andere door een stroomonderbreking te simuleren”, zegt de woordvoerster. De eerste proef betreft één batterij van 230 kilowattuur in Amersfoort en duurt een half jaar.