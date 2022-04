Chemicaliëndistributeur IMCD trekt zich terug uit Rusland

Premium Financieel

Unileverbaas: ’Einde prijsstijgingen nog lang niet in zicht’

De ruim 8% hogere omzet die Unilever in het eerste kwartaal boekte is vooral het gevolg van prijsstijgingen. Van sommige ingrediënten en grondstoffen zijn sinds januari de kosten fors gestegen en het einde is nog niet in zicht. „De piek moet nog komen”, zegt Unilever’s ceo Alan Jope, die erop vertro...