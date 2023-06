Premium Het beste van De Telegraaf

Zorglonen 10% omhoog, rekening niet gedekt

Amsterdam - Werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg krijgen er minstens 10% loon bij. Ook krijgen ze een hogere kilometervergoeding en wordt hun onkostenvergoeding verbeterd. Kosten: pakweg €1 miljard. Probleem is alleen dat de zorgwerkgevers dat niet hebben. Zij hopen nu op steun van verzekeraars, zorginkopers en gemeenten.