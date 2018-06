’Obligatiemarkt biedt kans op winst’

Veel beleggers in obligaties worden zenuwachtig, zegt fondsbeheerder Pilar Gomez-Bravo van MFS. Het fonds heeft bij marktonderzoeker Morningstar vijf sterren, met maximum.

,,Niemand wil natuurlijk in de laatst vertrekkende taxi zitten. Dat moment moet je voor zijn. Tegelijkertijd waarschuwen we klanten dat het einde van de economische cyclus nadert. Het feest zal niet blijven voortduren, de signalen wijzen daar uitdrukkelijk niet op. Maar uit obligaties stappen hoeft niet: er is schuldpapier met een kortere looptijd, in regio’s die nog een tijdje stabiele laat groei zien” zegt zij.

„Er zijn nog zeker goede beleggingen te vinden in de obligatiemarkt, maar je moet selectief zijn. Wij hebben bijvoorbeeld recent high yield obligaties bijgekocht.”

Spreiden

Beleggers die langeretermijnschuld bezitten, zullen bij een stijgende rente zichzelf tegenkomen: de oplopende rente eet het rendement op. Obligaties met meer onderliggend risico bieden hogere vergoedingen. Als de rente in kleine stappen stijgt, zoals MFS denkt, dan hoeft het rendement op de langere termijn niet negatief te zijn.

,,Met verschillende vormen van risicovergoeding kan je het risico beter spreiden en actief inspelen op marktontwikkelingen”, zegt Gomez-Bravo.

Begin februari werd het geduld van beleggers overal danig getest. Het Credit Suisse-fonds XIV, levend van een vlakke volatiliteit, verloor vrijwel alle waarde. Het was gekoppeld aan de Volatility Index (VIX) of ‘angstindex’, die opeens steeg na maanden van stilte.

Ogen geopend

,,Het opende de ogen van mensen”, zegt ze, „het was een waarschuwingssignaal dat de markt niet langer zou door sluimeren. Het kan bij een enkele tegenvaller opeens hard gaan. Als die volatiliteit ineens opsteekt dan is het moeilijk om tijdig te schakelen. Dus is het op zo’n moment extra van belang dat je een goede spreiding hebt.”

Het is duidelijk dat de bull markt met doorzettende groei aan zijn einde gaat komen. Beleggers moeten daarom rekening gaan houden met een lager effectief rendement, tenzij ze heel veel meer risico durven te nemen.

Gomez-Bravo: ,,We zitten nog niet aan het einde van de cyclus, maar het komt wel dichterbij. Omdat wij een wereldwijd beleggend fonds zijn, kunnen we ook beleggingen uit de ene regio weghalen en naar een ander gebied brengen, terwijl we wel blijven investeren in de investment grade-beleggingen. Dat overbrengen en spreiden kunnen veel particulieren meestal niet. We maken onze klanten nu wel bewust van het feit dat wij verwachten dat yields langer laag gaan blijven, ook in historisch opzicht. Als de cyclus voorbij is wil je daarop voorbereid zijn. When it gets ugly it will get really ugly.”