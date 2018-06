Wat staat er op de beursagenda?

De AEX boekte afgelopen kortere handelsweek bij 566,77 punten 0,8% verlies, na een laatstse handelsdag vol emotie. Over het jaar staat er nog altijd een winst van 3,3%.

Galapagos (+4,7%) werd weekwinnaar bij de hoofdfondsen, achter het volatiele Altice met een monsterscore van 65% weekrendement. Shell ging onderin ruim 6% in het rood. De AMX zakte 0,5% in vier handelsdagen, waar bouwer Heijmans uitblonk en 15% winst op het bord timmerde.

De olieprijs werd na een dramatische vrijdaghandel 4,8% goedkoper. De euro noteerde 0,9% lager in de week, bij $1,1666.

Beleggers keken vooral over de grens. Italië zag zijn rente flink stijgen, net als Turkije. De Italiaanse regering in wording onder Comte komt volgens marktvorsers met een niet-houdbaar begrotingsplan. Afspraken met Europa zullen worden geschonden en zijn staatsschuld zal oplopen.

Dat zal Europa uiteen drijven en de Europese Unie met meer financiële schuld opzadelen als Italiaanse instellingen het niet redden, zo luidt de vrees.

De zorgen werden versterkt door de motie van wantrouwen vrijdag tegen de Spaanse premier Rajoy na een corruptieschandaal, en de vrees voor nieuwe verkiezingen. Terwijl het conflict tussen de VS en Noord-Korea blijft doorzeuren, mogelijk nieuwe Amerikaanse importheffingen op auto’s de bouwers BWM, VW, PSA, Peugeot Citroën op de beurs troffen, en de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog verder sluimert.

Zekerheid gezocht

De tienjaarsrente, bijvoorbeeld van de Duitse bund als richtinggevende boei in de markt, ging in korte tijd zeventien basispunten lager. ,,Dat toont toch een vlucht naar zekerheid”, zegt Loege Schilder van vermogensbeheerder Care IS. ,,Zorgen over de politieke ontwikkelingen in Spanje en Italië klinken daarin door. De dalende euro tegen de dollar is daar ook de weerslag van.”

Mariano Rajoy in het nauw in Spanje. Ⓒ EPA

Dat Italië zou werken aan een parallelle munt naast de euro, en premier Rajoy tot aftreden gedwongen kan worden, liet de risicopremie op dit schuldpapier stevig stijgen, in Spanje twaalf basispunten in drie dagen.

Schilder: „Dit voedt de angst dat landen uit de Europese Unie treden. Dat is niet onrealistisch: de brexit gebeurde ook. De Italiaanse regering in oprichting is uitgesproken anti-Europees. Daarnaast weegt de Italiaanse schuld zwaar op de overige landen.” Dat zou direct gevolgen krijgen voor de euro. ,,En die heeft al een forse tik gekregen”, zegt Schilder.

Meer inflatie?

Toegenomen animo voor de veilig geachte Amerikaanse staatsobligaties op de onrust in de perifere euro-landen liet de yield terugzakken naar 2,93%. Een omslag: afgelopen weken ging die rente boven 3%, geholpen door meevallende inflatiecijfers in de VS.

De Federal Reserve gaf het signaal af niet versneld renteverhogingen te willen doorvoeren, wat deze tienjarige obligatierente afremde.

De komende handelsweek wordt voor Schilder gedomineerd door cijfers van het Amerikaanse consumentenvertrouwen (dinsdag), het Amerikaanse ADP-banencijfer over mei (woensdag en vrijdag het officiële rapport), de wereldwijde inkoopmanagerscijfers op 1 juni en de woningmarktindex (S&P Case Shiller en de bouwcijfers donderdag/vrijdag) in de VS.

Daaruit vallen al signalen af te leiden over het verloop van de inflatie, die prijsstijgingen zijn weer richtinggevend voor ingrepen door centrale banken.

In Nederland kregen consumenten al meer bedenkingen bij stijgende prijzen.

Economie stabiel

,,Als je alles bij elkaar neemt, deden de laatste kwartaalresultaten van bedrijven het in doorsnee goed. De economie presteert nog goed. Stijgt de inflatie sterker dan verwacht, dan kun je gaan zien dat beleggers voor een deel de switch naar obligaties gaan maken”, zegt Schilder.

De rente is eerder naar 3% gegaan in de VS. Obligaties werden daarmee al wat aantrekkelijker ten opzichte van aandelen. ,,Het is nog geen superrendement, maar langzaam presteert een aantal obligaties steeds beter ten opzichte van de aandelenmarkten.”

De hoge schuldpositie is voor beleggers iets om in de gaten te houden als de rente stijgt, aldus Corné van Zeijl van Actiam in zijn vooruitblik. Hij blijft optimistisch. In twee jaar tijd is volgens Van Zeijl de winstgroei van de AEX met 40% gestegen, de AEX-koers met 30%, en de waardering via de koerswinstverhouding is gedaald. ,,Dat is een gezonde ontwikkeling. De 30% is hoog, maar die wordt gedekt door een goede winststijging.”

Verder op de agenda

Wall Street is maandag gesloten vanwege Memorial Day, wat het begin van de handelsweek ook in Europa zal afremmen.

Wel staan deze week de Italiaanse consumenten- en ondernemersvertrouwenscijfers (dinsdag) op de agenda, de Britse huizenprijzen, Duitse werkloosheidsmeldingen (woensdag), hoe het Europese consumentenvertrouwen zich ontwikkeld heeft en vooral hoe de Amerikaanse economische groei blijkt uit te pakken.

Donderdag meldt China zijn groeicijfers over het eerste kwartaal, gevolgd door het flash-inflatiecijfer van de EU en Amerikaanse consumentenuitgaven.

Bedrijven HP, Salesforce, Abercrombie & Fitch, Sears en Holland Colours melden hun financiële resultaten, vrijwel de laatste in de lange kwartaalreeks.